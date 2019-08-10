Синоптики розповіли про погоду на завтра

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура в деяких областях очікується до +34

Погода в Україні завтра, 11 серпня, майже у всіх областях буде сухою, температура очікується до +34 в південних областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, у західній частині, вдень і у північних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с, у західних областях місцями пориви вітру 15-20 м / с.

Температура вночі до +17 градусів, на узбережжі морів до +21, на півночі Лівобережжя до +11, вдень до +31, на півдні Одеської області до +34, у північних та східних областях до +28.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні до 12 серпня утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні в Україні також утримується спекотна погода, місцями температура перевищує +30 градусів. На більшій частині території країни без опадів, дощі можливі лише на сході.