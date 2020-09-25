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В Україні хочуть збільшити штрафи за порушення пожежних норм: закон внесли в Раду

Україна, П'ятниця 25 вересня 2020 13:24
В Україні хочуть збільшити штрафи за порушення пожежних норм: закон внесли в Раду
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів вніс у Верховну раду законопроект, який передбачає посилення відповідальності за порушення пожежних норм. Проект закону був зареєстрований 24 вересня під №4150.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву. Законопроект зареєстрований без супровідних документів.

У проекті закону пропонують збільшити штрафи від 510 до 10 тисяч гривень.

Відзначимо, на засіданні Кабміну в середу уряд схвалив даний проект закону. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що неприпустимо, коли за пожежі, які завдають збитків у сотні мільйонів гривень і ставлять під загрозу життя людей, передбачені штрафи в кілька сотень гривень.

Як писало РБК-Україна, в Україні планують встановити відповідальність за випалювання трави і підпали лісів.

Нагадаємо також, що в кінці липня уряд запропонував парламенту карати за перешкоджання перевіркам пожежної безпеки серйозними штрафами.

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