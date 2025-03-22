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Ожидается разнообразная погода. Синоптики дали прогноз на завтра

Украина, Суббота 22 марта 2025 13:21
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Ожидается разнообразная погода. Синоптики дали прогноз на завтра Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 23 марта в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 23 марта, в Украине тепло сохранится. Но погода будет казаться холоднее из-за ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укргидрометцентр".

"В воскресенье характер погоды изменится. В Украину поступят атмосферные фронты с запада, которые затуманят небо и принесут небольшие и умеренные дожди в западные, северные и большинство центральных областей", - говорится в сообщении.

Ночью минимальная температура ожидается плюсовой, но небольшой.

"Днем ожидается умеренное тепло, однако в большинстве областей его ощущение будет уменьшать порывистый ветер", - отметили синоптики.

Паводок во Флоренции

Паводок во Флоренции 15 марта был вызван мощным циклоном над Средиземным морем, который принес интенсивные осадки - за сутки выпала месячная норма дождя.

В результате уровень воды в реке Арно резко вырос, в пригородах Флоренции, меньшие реки также вызвали затопление городов. В том числе высокая температура Средиземного моря также способствовала развитию циклона.

Подобные погодные явления могут становиться более частыми из-за изменения климата. Добавим, что в сентябре прошлого года шторм "Борис" охватил Центральную и Восточную Европу и накрыл север Италии, вызвав сильные наводнения и оползни. Около тысячи людей были эвакуированы из своих домов.

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