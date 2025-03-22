Ожидается разнообразная погода. Синоптики дали прогноз на завтра
Завтра, 23 марта, в Украине тепло сохранится. Но погода будет казаться холоднее из-за ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укргидрометцентр".
"В воскресенье характер погоды изменится. В Украину поступят атмосферные фронты с запада, которые затуманят небо и принесут небольшие и умеренные дожди в западные, северные и большинство центральных областей", - говорится в сообщении.
Ночью минимальная температура ожидается плюсовой, но небольшой.
"Днем ожидается умеренное тепло, однако в большинстве областей его ощущение будет уменьшать порывистый ветер", - отметили синоптики.
Паводок во Флоренции
Паводок во Флоренции 15 марта был вызван мощным циклоном над Средиземным морем, который принес интенсивные осадки - за сутки выпала месячная норма дождя.
В результате уровень воды в реке Арно резко вырос, в пригородах Флоренции, меньшие реки также вызвали затопление городов. В том числе высокая температура Средиземного моря также способствовала развитию циклона.
Подобные погодные явления могут становиться более частыми из-за изменения климата. Добавим, что в сентябре прошлого года шторм "Борис" охватил Центральную и Восточную Европу и накрыл север Италии, вызвав сильные наводнения и оползни. Около тысячи людей были эвакуированы из своих домов.
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