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Синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні

Новини » Надзвичайні події     04.07.2020 - 12:57
Синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні
Фото: пожежа на полі (oda.odessa.gov.ua)

Українцям дали ряд рекомендацій, щоб не допустити пожеж в екосистемах

Синоптики Українського гідрометцентру попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні. Така ситуація буде спостерігатися в найближчі три дні.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"4-6 липня в Україні, крім західних областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС попередили, що під час пожежонебезпечного періоду забороняється:

  • розведення багать у лісі (крім тих, що пов'язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях);
  • заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються в лісогосподарських цілях;
  • палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки

Нагадаємо, сьогодні у західних, північних та деяких центральних областях будуть дощі та грози, а в південних регіонах очікується спека до +38 градусів тепла.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що погода в липні характеризується нестійкими періодами з грозами, шквалами та зливами й посухою.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Гідрометцентрпожарная опасностьсиноптики
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