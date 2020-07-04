Синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні

Фото: пожежа на полі (oda.odessa.gov.ua)

Українцям дали ряд рекомендацій, щоб не допустити пожеж в екосистемах

Синоптики Українського гідрометцентру попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні. Така ситуація буде спостерігатися в найближчі три дні.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"4-6 липня в Україні, крім західних областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС попередили, що під час пожежонебезпечного періоду забороняється:

розведення багать у лісі (крім тих, що пов'язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях);

заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються в лісогосподарських цілях;

палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки

Нагадаємо, сьогодні у західних, північних та деяких центральних областях будуть дощі та грози, а в південних регіонах очікується спека до +38 градусів тепла.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що погода в липні характеризується нестійкими періодами з грозами, шквалами та зливами й посухою.

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Автор: Максим Зайченко