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Грози в 9 областях і до +39 на півдні: погода в Україні на сьогодні

Новини » Суспільство     05.07.2020 - 09:58
Грози в 9 областях і до +39 на півдні: погода в Україні на сьогодні
Фото: дощ і дерево (pixabay.com)

Центральні, північні і Одеську області охоплять дощі з грозами

Погода в Україні в неділю, 5 липня, очікується без опадів у більшості областей країни. Температура повітря прогріється до +39 тепла на півдні.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні в денний і нічний час доби очікуються грозові дощі, у центральних, північних та Одеській областях. В інших областях опади малоймовірні. Вітер по Україні сягне від 5 до 10 метрів за секунду.

Так, на південному сході країни буде тепліше, ніж в інших регіонах - вдень очікується від +34 до +39 тепла, а вночі від +19 до +24 тепла. Найбільша спека очікується в Запорізькій, Херсонській і Миколаївській областях.

У центральних і північних областях очікується від +27 до +34 тепла, вночі температура буде в межах +16 +21 градуса тепла.

На заході буде прохолодніше, ніж в інших регіонах. Очікується від +25 до +29 градусів тепла вдень, а вночі стовпчики термометрів покажуть від +13 до +17 градусів. Опадів в денний і нічний час доби не передбачається.

Грози в 9 областях і до +39 на півдні: погода в Україні на сьогодні

Фото: погода в Україні на 5 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні прогнозують похмуру і дощову погоду з грозами. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +27 до +30 тепла, а вночі очікується від +19 до +21.

Грози в 9 областях і до +39 на півдні: погода в Україні на сьогодні

Фото: погода в Києві та області на 5 липня (meteo.gov.ua)

Як повідомляло РБК-Україна, 5 липня в Україні очікуються грози, місцями град і пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Гідрометцентр
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