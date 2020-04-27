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Синоптики оголосили штормове попередження в Україні

Новини » Суспільство     27.04.2020 - 09:42
Синоптики оголосили штормове попередження в Україні
Іллюстративне фото (УНІАН)

Штормовий вітер буде у східній частині країни

УкрГідрометцентр прогнозує, що погода в Україні 27 квітня погіршиться, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, штормовий вітер буде у східній частині країни.

"За даними УкрГідрометцентру, вдень 27 квітня у східній частині пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, погода в Україні у понеділок, 27 квітня, буде дощова та вітряна, температура повітря вдень підніметься до +18 тепла. У східних і південних регіонах країни температурний діапазон буде ширшим - від +11 до +17 вдень, а вночі в районі +4+7 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій області весь день можуть лити дощі.

Раніше повідомлялось, що в Україні прогнозують нічні заморозки. Сьогодні вночі в західних, північних та більшості центральних областей на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до -3 градусів.

Також у зв'язку з погіршенням погоди в Україні було оголошено штормове попередження.

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