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Проливні дощі та сильний вітер: погода в Україні на сьогодні

Новини » Суспільство     27.04.2020 - 08:00
Проливні дощі та сильний вітер: погода в Україні на сьогодні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні у всіх регіонах можливі дощі

Погода в Україні у понеділок, 27 квітня, буде дощова та вітряна, температура повітря вдень підніметься до +18 тепла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

На заході країни температура повітря буде коливатися в районі +13+18 тепла, а вночі опуститися не нижче +3 градусів. Також можливі невеликі дощі вночі і вдень.

На півночі та в центрі буде прохолодніше вдень - від +12 до +15 градусів, а вночі +3+5 тепла. При цьому також очікуються дощі.

У східних і південних регіонах країни температурний діапазон буде ширшою - від +11 до +17 вдень, а вночі в районі +4+7 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій області весь день можуть лити дощі.

Вітер по всій Україні буде від 7 до 12 метрів за секунду.

Проливні дощі та сильний вітер: погода в Україні на сьогодні

Погода в Україні на 27 квітня (meteo.gov.ru)

Прогноз погоди у Києві та області

У столиці мінлива хмарність. Вдень від +13 до +15, а вночі температура може впасти до +3 градусів. В решті області температурні значення подібні.

Проливні дощі та сильний вітер: погода в Україні на сьогодні

Погода у Києві та області на 27 квітня meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні прогнозують нічні заморозки. Вночі 27 квітня в західних, північних та більшості центральних областей на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до -3 градусів.

Також РБК-Україна писало, що у зв'язку з погіршенням погоди в Україні було оголошено штормове попередження.

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