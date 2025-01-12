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Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Украина, Воскресенье 12 января 2025 12:45
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Синоптики дали прогноз на завтра в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 13 января в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 13 января, в Украине ожидается небольшой снег. Днем вероятны "плюсы", но не большие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укргидрометцентр".

13 января в Украине, кроме юга, небольшой снег и мокрый снег.

Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, местами гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с.

Шторм "Блэр" в США

Шторм "Блэр" охватил более 13 штатов США, принеся обильные снегопады, сильные метели, ледяные бури и низкие температуры. В ряде регионов было объявлено чрезвычайное положение из-за сложных погодных условий. Его уже назвали штормом десятилетия.

Причиной шторма стало слияние теплого влажного воздуха из Мексиканского залива с холодным арктическим фронтом. Это привело к образованию циклона, который усилился благодаря струйному течению.

Порывы ветра достигали 80 км/ч, метели и ледяной дождь сделали ситуацию особенно опасной. После прохождения шторма арктический воздух вызвал снижение температуры до -19 градусов.

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