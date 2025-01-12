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Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Україна, Неділя 12 січня 2025 12:45
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Синоптики дали прогноз на завтра в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 13 січня в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 13 січня, в Україні очікується невеликий сніг. Вдень ймовірні "плюси", але не великі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

13 січня в Україні, крім півдня, невеликий сніг та мокрий сніг.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-12 м/с.

Шторм "Блер" у США

Шторм "Блер" охопив понад 13 штатів США, принісши рясні снігопади, сильні хуртовини, крижані бурі та низькі температури. У низці регіонів було оголошено надзвичайний стан через складні погодні умови. Його вже назвали штормом десятиліття.

Причиною шторму стало злиття теплого вологого повітря з Мексиканської затоки з холодним арктичним фронтом. Це призвело до утворення циклону, який посилився завдяки струменевій течії.

Пориви вітру сягали 80 км/год, хуртовини та крижаний дощ зробили ситуацію особливо небезпечною. Після проходження шторму арктичне повітря спричинило зниження температури до -19 градусів.

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