Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Завтра, 13 січня, в Україні очікується невеликий сніг. Вдень ймовірні "плюси", але не великі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-12 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця.

13 січня в Україні, крім півдня, невеликий сніг та мокрий сніг.

Шторм "Блер" у США

Шторм "Блер" охопив понад 13 штатів США, принісши рясні снігопади, сильні хуртовини, крижані бурі та низькі температури. У низці регіонів було оголошено надзвичайний стан через складні погодні умови. Його вже назвали штормом десятиліття.

Причиною шторму стало злиття теплого вологого повітря з Мексиканської затоки з холодним арктичним фронтом. Це призвело до утворення циклону, який посилився завдяки струменевій течії.

Пориви вітру сягали 80 км/год, хуртовини та крижаний дощ зробили ситуацію особливо небезпечною. Після проходження шторму арктичне повітря спричинило зниження температури до -19 градусів.

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