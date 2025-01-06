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Шторм десятилетия в США: в 7 штатах объявили чрезвычайное из-за сильного холода и снегопадов

Понедельник 06 января 2025 15:41
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Шторм десятилетия в США: в 7 штатах объявили чрезвычайное из-за сильного холода и снегопадов Фото: Зимний шторм "Блэр" в США (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Сильный зимний шторм, который уже получил название "Блэр", накрыл США и охватил более 30 штатов. Непогода может принести рекордные снегопады и морозы, которых в стране не было более 10 лет.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Ухудшение погоды в США

Непогода охватила большинство штатов США, включая Канзас, Миссури, Кентукки, Вирджинию, Западную Вирджинию, Арканзас и часть Нью-Джерси. В результате этого шторма объявлено чрезвычайное положение в нескольких регионах страны, поскольку арктический холод и снегопады привели к масштабным проблемам с транспортом, закрытию школ и затруднению в передвижении.

Шторм десятилетия в США: в 7 штатах объявили чрезвычайное из-за сильного холода и снегопадовПожарные из отдела пожарной охраны расчищают снег перед своей станцией 5 января 2025 года в Луисвилле, штат Кентукки (фото: Люк Шарретт/Getty Images)

Метеорологи прогнозируют, что шторм может стать крупнейшим за последние десять лет, при этом погода будет ухудшаться в течение дня 6 января и до понедельника. Власти призывают граждан воздерживаться от поездок и оставаться дома, особенно в районах с наихудшими погодными условиями.

Ухудшение погодных условий началось 4 января и продолжается до сих пор. Полярный вихрь, который обычно удерживает арктический воздух вокруг полюсов, ослаб и позволил холодному воздуху двигаться на юг США. Метеорологи сообщают, что это привело к резкому снижению температур, даже до -8°C в южных штатах.

В каких штатах худшая ситуация

В Канзасе, где снегопад достиг 30 см, ситуация является одной из самых сложных. К югу от снежной зоны прогнозируются дожди со льдом, которые могут привести к образованию опасного льда на дорогах.

Шторм десятилетия в США: в 7 штатах объявили чрезвычайное из-за сильного холода и снегопадов

Мужчина использует снегоочиститель, чтобы убрать снег 5 января 2025 года в городе Шани, штат Канзас (фото: Чейз Кастор/Getty Images)

В Вашингтоне, столице страны, снегопад может достичь 40 см в некоторых районах, а температуры достигнут -6°C. Это усложнит проведение сертификации результатов президентских выборов, которая планировалась на сегодня, 6 января.

В Филадельфии также ожидаются сильные снегопады - до 18 см снега и мороз до -6°C. Мэр Филадельфии объявил о закрытии государственных школ и учреждений из-за ухудшения погодных условий.

Шторм, сопровождающийся метелями, сильными ветрами и дождем со льдом, должен двигаться на северо-восток. По прогнозам, снегопады и сильные ветры охватят штат Огайо, Западную Вирджинию, Пенсильванию и Мэриленд, где ожидаются значительные осадки. В то же время на востоке страны возможны сильные порывы ветра и опасный уровень волн в прибрежных районах, в частности на побережье Алабамы и северо-западе Флориды.

По состоянию на 6 января, в некоторых районах уже зафиксированы рекордные снежные покровы и экстремально низкие температуры. В Канзасе, в частности, уже выпало 25 см снега, а в Миссури и Иллинойсе ожидаются до 30 см снега. Задержки в авиарейсах и проблемы с электроснабжением из-за обледенения и сильного ветра создают дополнительные трудности для местных жителей.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня, 6 января, Конгресс США должен официально подтвердить избрание Дональда Трампа на пост президента, несмотря на сильный зимний шторм, который охватывает страну. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что процедура подсчета голосов избирателей, предусмотренная законом, будет проведена при любых условиях.

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