Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 9 января, в Украине погода будет теплой. Хотя в некоторых регионах вероятны дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Дожди днем ожидаются в западных регионах - на Закарпатье, в Ровенской и Волынской областях. В Киеве и области, а также на севере, будет пасмурно.

На остальной территории будет солнечно и везде, несмотря на осадки, будет тепло. Даже на западе местами температура днем сравняется с градусами на юге, до +12, в Запорожской области до +13. Теплее всего будет в Крыму, до +14 градусов.

Холоднее всего днем будет на севере. В Черниговской и Сумской областях термометры днем покажут не более +5, в Полтавской области - до +6. Чуть выше "плюсы" поднимутся в Харьковской области, до +8.

Погода в Украине 9 января (meteo.gov.ua)

Температурные рекорды в Украине 7 января

Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты.

Температурные рекорды в Украине 7 января (facebook.com/UkrHMC)