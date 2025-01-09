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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Четверг 09 января 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 9 января в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 9 января, в Украине погода будет теплой. Хотя в некоторых регионах вероятны дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Дожди днем ожидаются в западных регионах - на Закарпатье, в Ровенской и Волынской областях. В Киеве и области, а также на севере, будет пасмурно.

На остальной территории будет солнечно и везде, несмотря на осадки, будет тепло. Даже на западе местами температура днем сравняется с градусами на юге, до +12, в Запорожской области до +13. Теплее всего будет в Крыму, до +14 градусов.

Холоднее всего днем будет на севере. В Черниговской и Сумской областях термометры днем покажут не более +5, в Полтавской области - до +6. Чуть выше "плюсы" поднимутся в Харьковской области, до +8.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

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