В Карпатах температура упала до 18 градусов мороза: когда и где именно (фото)

Сегодня утром горные спасатели Прикарпатья зафиксировали на высокогорье Карпат достаточно морозную температуру воздуха. Речь идет о минус 18 градусах по Цельсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию спасателей в Facebook.

Где именно в Карпатах зафиксировали 18 градусов мороза

Согласно информации спасателей, по состоянию на 9 часов утра 18 марта 2025 года, температуру воздуха на уровне -18°C зафиксировали на горе Поп Иван Черногорский.

При этом погода в целом была облачной, с прояснениями. Ветер - северо-восточный, со скоростью 10 м/с.

Погода на горе Поп Иван утром 18 марта (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Несколько "ниже" - в урочище Заросляк - в то же время было солнечно.

Температура воздуха составляла 12 градусов мороза, а скорость юго-восточного ветра - 2-8 м/с.

Погода утром 18 марта в урочище Заросляк (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Какой погоды ждать в Ивано-Франковской области в ближайшее время

Согласно информации Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение текущей рабочей недели (18-21 марта) погода в регионе ожидается облачная, с прояснениями, без существенных осадков.

Отмечается, что температура воздуха:

ночью будет расти от 5-10 градусов мороза в начале недели - до 0-5 градусов мороза в конце;

днем будет расти от 0-5 градусов тепла в начале недели - до 10-15 градусов тепла в конце.

"На высокогорье температура воздуха днем будет расти от 0-5 градусов мороза в начале недели до 4-9 градусов тепла в конце", - добавили в областном центре по гидрометеорологии.

Прогноз погоды в Ивано-Франковской области на 18-21 марта (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)