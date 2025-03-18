В Карпатах температура упала до 18 градусов мороза: когда и где именно (фото)
Сегодня утром горные спасатели Прикарпатья зафиксировали на высокогорье Карпат достаточно морозную температуру воздуха. Речь идет о минус 18 градусах по Цельсию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию спасателей в Facebook.
Где именно в Карпатах зафиксировали 18 градусов мороза
Согласно информации спасателей, по состоянию на 9 часов утра 18 марта 2025 года, температуру воздуха на уровне -18°C зафиксировали на горе Поп Иван Черногорский.
При этом погода в целом была облачной, с прояснениями. Ветер - северо-восточный, со скоростью 10 м/с.
Погода на горе Поп Иван утром 18 марта (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)
Несколько "ниже" - в урочище Заросляк - в то же время было солнечно.
Температура воздуха составляла 12 градусов мороза, а скорость юго-восточного ветра - 2-8 м/с.
Погода утром 18 марта в урочище Заросляк (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)
Какой погоды ждать в Ивано-Франковской области в ближайшее время
Согласно информации Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение текущей рабочей недели (18-21 марта) погода в регионе ожидается облачная, с прояснениями, без существенных осадков.
Отмечается, что температура воздуха:
- ночью будет расти от 5-10 градусов мороза в начале недели - до 0-5 градусов мороза в конце;
- днем будет расти от 0-5 градусов тепла в начале недели - до 10-15 градусов тепла в конце.
"На высокогорье температура воздуха днем будет расти от 0-5 градусов мороза в начале недели до 4-9 градусов тепла в конце", - добавили в областном центре по гидрометеорологии.
Прогноз погоды в Ивано-Франковской области на 18-21 марта (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких городах Украины март установил температурные рекорды и где прогрело до +25 градусов по Цельсию.
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