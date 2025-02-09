Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине

Новая рабочая неделя в Украине будет безснежной. Несмотря на отсутствие осадков, о зиме напомнит мороз.

Понедельник, 10 февраля

В понедельник, 10 февраля, в Украине будет сухо. Ночью ожидается ощутимый мороз, в Луганской области до -10 градусов. В остальных областях ночью будет до -9, -7 градусов, в зависимости от региона. "Теплее всего" ночью будет в Крыму, до -5 градусов.

Днем также вероятен мороз. И если в большинстве регионов ожидается днем в пределах -1...+1, то в Луганской области и днем будет до -6 градусов. Также в части регионов ожидается до -3 градусов, например в Хмельницкой и в Житомирской областях. В приграничных областях днем вероятен мороз до -5 градусов, например, в Харьковской и Донецкой областях и даже в Киеве.

Теплее всего днем будет на Закарпатье в пределах +4...+6 градусов. В Киеве ночью до -9, днем до -5, осадков не будет.



Погода в Украине 10 февраля (meteo.gov.ua)

Вторник, 11 февраля

Во вторник, 11 февраля, в Украине погода будет аналогичной понедельнику, 10 февраля. Правда, максимальный ночной мороз "снизит ставки" до -9 градусов. Он ожидается ночью в приграничных регионах по всему периметру страны, за исключением юга, где ночью будет до -7, а в Крыму до -5 градусов.

На Закарпатье, несмотря на ночной мороз в пределах -7, днем будет в пределах +4...+6 градусов. В Киеве ночью -7...-9, днем - -3....-5. Осадков нигде не ожидается, будет сухо.



Погода в Украине 11 февраля (meteo.gov.ua)

Среда, 12 февраля

В среду, 12 февраля, в Украине днем проявится плюсовая температура не только на Закарпатье. Осадков все также не ожидается. Так:

до +1 градуса будет в Ровенской, Тернопольськой, Хмельницкой, областях;

днем 0...+2 градусов ожидается на Волыни, на Прикарпатье, во Львовской, Черновицкой, Херсонской, Николаевской, в Винницкой областях, в Крыму;

в пределах +1...+3 градусов будет в Одесской;

+4...+6 градусов, как в предыдущие дни, на Закарпатье.

Ночью в части регионов сохранится максимальная температура до -9....-7 градусов. А в Черниговской мороз будет рекордным, до -10 градусов.

В Киеве ночью -7...-9, днем 0...-2 градусов, без осадков. Днем холоднее всего будет в Луганской, Донецкой, Харьковской, Суммской и Черниговской областях, в пределах -1...-3.



Погода в Украине 12 февраля (meteo.gov.ua)

Четверг, 13 февраля

В четверг, 13 февраля, погода будет схожа с предыдущими днями. Будет все так же сухо и морозно. Максимальный мороз вероятен ночью в Черниговской области, до -10 градусов. В остальных регионах ночная температура будет держаться на уровне все тех же -7...-9 градусов.

Отметим, что днем холоднее всего будет в Харьковской, Сумской, Черниговской областях, -1...-3 градусов. При этом в Луганской и Донецкой областях верооятен днем небольшой, но "плюс", в пределах до +1 градуса. Теплее всего днем будет все так же на Закарпатье, +4...+6 градусов.

В Киеве без осадков, ночью -7...-9, днем 0...-2 градусов.



Погода в Украине 13 февраля (meteo.gov.ua)

Пятница, 14 февраля

В пятницу, 14 февраля, ночью все так же будет мороз. В Черниговской и Черкасской областях ночью он будет максимальным по стране, до -10 градусов. В большинстве областей ночью температура опустится до -9 градусов. Теплее всего ночью будет, например, в Луганской области, до -5.

Днем температура поднимется и ожидаются довольно ощутимые "плюсы". "Жарче" всего будет в Закарпатской и во Львовской областях, в пределах +4...+6 градусов, даже на юге днем максимально будет только до +4, в Одесской области. Холоднее всего днем будет в Харьковской и Сумской областях, в пределах 0...-2.

В Киеве без осадков, как и по всей стране. Днем ожидается -1..+1, ночью -7..-9.



Погода в Украине 14 февраля (meteo.gov.ua)