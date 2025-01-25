Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 25 января, в Украине будет без осадков. Ожидается почти весенняя погода, до 11° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Температура днем 1-6° тепла; в южных областях и в Крыму днем 6-11°.

Быстрое потепление в Великобритании

После периода арктических холодов в Великобритании наблюдается быстрое потепление, что приводит к значительному таянию снега и льда. Температуры повысились почти на 30 градусов за несколько дней в северных регионах страны.

Фотографии, сделанные во время этого потепления, демонстрируют контрасты между зимними пейзажами и быстрым таянием снега, что подчеркивает влияние климатических изменений на погодные условия в Великобритании.

Эти изображения служат напоминанием о необходимости принятия мер для борьбы с глобальным потеплением и адаптации к его последствиям.

Добавим, что в начале следующей недели в Украине ожидается пик самой теплой погоды.

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