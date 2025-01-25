Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 25 января, в Украине будет без осадков. Ожидается почти весенняя погода, до 11° тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно. Без существенных осадков. В Украине утром туман утром туман. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура днем 1-6° тепла; в южных областях и в Крыму днем 6-11°.
Погода в Киеве и области
Облачно, без существенных осадков, утром туман, утром туман. Ветер южный, 3-8 м/с.
Температура по области днем 1-6° тепла; в Киеве днем 3-5° тепла.
Погода в Украине 25 января (.facebook.com/UkrHMC)
Быстрое потепление в Великобритании
После периода арктических холодов в Великобритании наблюдается быстрое потепление, что приводит к значительному таянию снега и льда. Температуры повысились почти на 30 градусов за несколько дней в северных регионах страны.
Фотографии, сделанные во время этого потепления, демонстрируют контрасты между зимними пейзажами и быстрым таянием снега, что подчеркивает влияние климатических изменений на погодные условия в Великобритании.
Эти изображения служат напоминанием о необходимости принятия мер для борьбы с глобальным потеплением и адаптации к его последствиям.
Добавим, что в начале следующей недели в Украине ожидается пик самой теплой погоды.
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