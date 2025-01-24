В Украине в ближайшие дни ожидается пик самой теплой погоды, - синоптик

Суббота и воскресенье, 25 и 26 января, в Украине будут преимущественно облачными. В начале следующей недели ожидается пик самой теплой погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу синоптика Наталью Диденко.

Погода на выходные

Небольшие осадки, в виде дождя или мокрого снега, возможны 25 января на юге, в центре и на востоке, остальное время - без существенных осадков.

Ветер в субботу будет южный, умеренный или слабый, но в воскресенье он усилится до порывистого.

Температура воздуха постепенно повышается:

в субботу ожидается +3 - +7, на юге +6 - +11;

в воскресенье станет еще теплее: днем +5 - +10, на юге +7...+12.

Пик тепла

"Пик самой теплой погоды, по предварительным прогнозам, ожидается 27-29 января, когда в южной части и в западных областях вероятно местами до +12 - +15 градусов", - написала Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве выходные также будут облачными, без существенных осадков. В субботу температура днем составит +4 - +6, а в воскресенье потеплеет до +6 - +8. В частности усилится ветер.

Начало следующей недели в столице также будет очень теплым.