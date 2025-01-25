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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Субота 25 січня 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 25 січня, в Україні буде без опадів. Очікується майже весняна погода, до 11° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно. Без істотних опадів. В Україні вранці туман. Вітер південний, південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вдень 1-6° тепла; у південних областях та в Криму вдень 6-11°.

Погода у Києві та області

Хмарно, без істотних опадів, вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 1-6° тепла; в Києві вдень 3-5° тепла.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 25 січня (.facebook.com/UkrHMC)

Швидке потепління у Великій Британії

Після періоду арктичних холодів у Великій Британії спостерігається швидке потепління, що призводить до значного танення снігу та льоду. Температури підвищилися майже на 30 градусів за кілька днів у північних регіонах країни.

Фотографії, зроблені під час цього потепління, демонструють контрасти між зимовими пейзажами та швидким таненням снігу, що підкреслює вплив кліматичних змін на погодні умови у Великій Британії.

Ці зображення служать нагадуванням про необхідність вжиття заходів для боротьби з глобальним потеплінням та адаптації до його наслідків.

Додамо, що на початку наступного тижня в Україні очікується пік найтеплішої погоди.

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