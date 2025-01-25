Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 25 січня, в Україні буде без опадів. Очікується майже весняна погода, до 11° тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Хмарно. Без істотних опадів. В Україні вранці туман. Вітер південний, південно-східний, 3-8 м/с.
Температура вдень 1-6° тепла; у південних областях та в Криму вдень 6-11°.
Погода у Києві та області
Хмарно, без істотних опадів, вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с.
Температура по області вдень 1-6° тепла; в Києві вдень 3-5° тепла.
Погода в Україні 25 січня (.facebook.com/UkrHMC)
Швидке потепління у Великій Британії
Після періоду арктичних холодів у Великій Британії спостерігається швидке потепління, що призводить до значного танення снігу та льоду. Температури підвищилися майже на 30 градусів за кілька днів у північних регіонах країни.
Фотографії, зроблені під час цього потепління, демонструють контрасти між зимовими пейзажами та швидким таненням снігу, що підкреслює вплив кліматичних змін на погодні умови у Великій Британії.
Ці зображення служать нагадуванням про необхідність вжиття заходів для боротьби з глобальним потеплінням та адаптації до його наслідків.
Додамо, що на початку наступного тижня в Україні очікується пік найтеплішої погоди.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.