Рекордные "плюсы". Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 10 января, в Украине, несмотря на дожди и мокрый снег, будет тепло. Температура будет рекордной в Крыму, до 16° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

В западных, днем и в северных, Винницкой и Черкасской областях дождь, на западе страны с мокрым снегом, на Закарпатье и в Карпатах значительные осадки; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура днем в западных и северных областях 4-9° тепла, на остальной территории 8-13°; в Крыму днем 11-16°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, днем дождь, днем дождь. Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура днем 4-9°; в Киеве днем 7-9° тепла.

Погода в Украине 10 января (facebook.com/UkrHMC)

Температурные рекорды в Украине 8 января

Январь продолжает удивлять украинцев необычно теплой погодой. На метеостанциях страны 8 января были зафиксированы новые температурные рекорды.

Дневные максимумы в некоторых областях снова превысили предыдущие исторические значения для этой даты.

Это уже второй день подряд, когда метеорологи фиксируют превышение предыдущих показателей.

Температурные рекорды в Украине 8 января (facebook.com/UkrHMC)

Напомним, что температурные рекорды фиксировались в Украине и 7 января.