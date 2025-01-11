Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 11 января, в Украине похолодает, местами вероятен снег. Но в некоторых регионах останутся остатки тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Облачно с прояснениями. В западных областях небольшой снег; температура в течение суток от 4° мороза до 1° тепла, в Карпатах 3-8° мороза.

В северных, центральных, Одесской и Николаевской областях днем без существенных осадков; температура днем 0-5° тепла.

На остальной территории днем небольшие осадки преимущественно в виде дождя; температура днем 5-10°.

На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Днем без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем 0-5° тепла; в Киеве днем 0-2° тепла.

Погода в Украине 11 января (facebook.com/UkrHMC)

Температурные рекорды в Украине 9 января

Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты.

Температурные рекорды в Украине 9 января (facebook.com/UkrHMC)

Добавим, что исходя из обнародованной карты, дневные температурные максимумы были установлены в шести городах Украины. А именно: