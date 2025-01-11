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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Суббота 11 января 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 11 января в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 11 января, в Украине похолодает, местами вероятен снег. Но в некоторых регионах останутся остатки тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. В западных областях небольшой снег; температура в течение суток от 4° мороза до 1° тепла, в Карпатах 3-8° мороза.

В северных, центральных, Одесской и Николаевской областях днем без существенных осадков; температура днем 0-5° тепла.

На остальной территории днем небольшие осадки преимущественно в виде дождя; температура днем 5-10°.

На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Днем без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем 0-5° тепла; в Киеве днем 0-2° тепла.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 11 января (facebook.com/UkrHMC)

Температурные рекорды в Украине 9 января

Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Температурные рекорды в Украине 9 января (facebook.com/UkrHMC)

Добавим, что исходя из обнародованной карты, дневные температурные максимумы были установлены в шести городах Украины. А именно:

  • в Виннице - 8,6°;
  • в Кропивницком - 10,4°;
  • в Кривом Роге - 12,0°;
  • в Николаеве - 13,0°;
  • в Ивано-Франковске - 13,1°;
  • в Херсоне - 13,4°.

Напомним, что температурные рекорды фиксировались в Украине и 7 января, а также и 8 января.

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