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В 6 городах Украины зафиксировали температурные рекорды: где было теплее всего

Пятница 10 января 2025 12:22
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В 6 городах Украины зафиксировали температурные рекорды: где было теплее всего В некоторых городах Украины январь устанавливает температурные рекорды (фото: wikipedia.org/AHbot)
Автор: Ирина Костенко

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о ряде температурных рекордов, зафиксированных недавно в некоторых городах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

В каких городах Украины зафиксировали температурные рекорды

Согласно информации Укргидрометцентра, температурные рекорды в некоторых городах были зафиксированы в течение четверга, 9 января 2025 года.

Уточняется, что дневные максимумы в некоторых областях Украины "снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты".

Исходя из обнародованной карты, дневные температурные максимумы были установлены в 6 городах:

  • в Виннице - 8,6°С
  • в Кропивницком - 10,4°С
  • в Кривом Роге - 12,0°С
  • в Николаеве - 13,0°С
  • в Ивано-Франковске - 13,1°С
  • в Херсоне - 13,4°С

В 6 городах Украины зафиксировали температурные рекорды: где было теплее всего

Температурные рекорды 9 января 2025 года (карта: facebook.com/UkrHMC)

Отметим, что на протяжении текущих суток, 10 января, украинцам обещали облачную погоду, с прояснениями.

Дождь прогнозировали в северных, Винницкой и Черкасской областях. На западе страны - дождь с мокрым снегом. На Закарпатье и в Карпатах - значительные осадки. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

Ветер - южный, с переходом на западный, 7-12 м/с (в западных областях - порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - 25-30 м/с).

Температуру днем в западных и северных областях прогнозировали на уровне от 4 до 9 градусов выше нуля. На остальной территории - от 8 до 13 градусов по Цельсию.

В Крыму днем 11-16°C днем.

В 6 городах Украины зафиксировали температурные рекорды: где было теплее всего

Прогноз погоды от УкрГМЦ на 10 января 2025 года (карта: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали о климатическом прогнозе на 2025 год - "накроет" ли Землю очередная волна жары и чего ждать украинцам.

Читайте также, как глобальное потепление может радикально изменить климат Европы.

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