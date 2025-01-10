В 6 городах Украины зафиксировали температурные рекорды: где было теплее всего

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о ряде температурных рекордов, зафиксированных недавно в некоторых городах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

В каких городах Украины зафиксировали температурные рекорды

Согласно информации Укргидрометцентра, температурные рекорды в некоторых городах были зафиксированы в течение четверга, 9 января 2025 года.

Уточняется, что дневные максимумы в некоторых областях Украины "снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты".

Исходя из обнародованной карты, дневные температурные максимумы были установлены в 6 городах:

в Виннице - 8,6°С

в Кропивницком - 10,4°С

в Кривом Роге - 12,0°С

в Николаеве - 13,0°С

в Ивано-Франковске - 13,1°С

в Херсоне - 13,4°С

Температурные рекорды 9 января 2025 года (карта: facebook.com/UkrHMC)

Отметим, что на протяжении текущих суток, 10 января, украинцам обещали облачную погоду, с прояснениями.

Дождь прогнозировали в северных, Винницкой и Черкасской областях. На западе страны - дождь с мокрым снегом. На Закарпатье и в Карпатах - значительные осадки. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

Ветер - южный, с переходом на западный, 7-12 м/с (в западных областях - порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - 25-30 м/с).

Температуру днем в западных и северных областях прогнозировали на уровне от 4 до 9 градусов выше нуля. На остальной территории - от 8 до 13 градусов по Цельсию.

В Крыму днем 11-16°C днем.

Прогноз погоды от УкрГМЦ на 10 января 2025 года (карта: facebook.com/UkrHMC)