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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Суббота 04 января 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 4 января в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 4 января, в Украине похолодание усилится. Ожидаются снег и гололедица, мороз ударит до 3°, а в Карпатах - до 12°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Небольшой снег, на дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных, днем и в северных и центральных областях порывы 15-18 м/с.

Температура днем от 3° мороза до 2° тепла; в южной части и на Луганщине днем 0-5° тепла, в Крыму до 8° тепла. В Карпатах снег; температура в течение суток 7-12° мороза.

Погода в Киеве и области

В Киеве и области будет облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер западный 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с.

Температура днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве днем около 0°. 4 января на дорогах гололедица; днем порывы ветра 15-18 м/с.

І уровень опасности, желтый, погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 4 января (facebook.com/UkrHMC)

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