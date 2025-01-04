Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 4 січня, в Україні похолодання посилиться. Очікуються сніг та ожеледиця, мороз вдарить до 3°, а в Карпатах - до 12°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, на дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, у західних, вдень і в північних та центральних областях пориви 15-18 м/с.

Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла; у південній частині та на Луганщині вдень 0-5° тепла, в Криму до 8° тепла. В Карпатах сніг; температура впродовж доби 7-12° морозу.

Погода в Києві та області

У Києві та області буде хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер західний 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с.

Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вдень близько 0°. 4 січня на дорогах ожеледиця; вдень пориви вітру 15-18 м/с.

І рівень небезпечності, жовтий, погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Погода в Україні 4 січня (facebook.com/UkrHMC)