Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 17 декабря, в Украине будет ветрено и влажно, пройдут дожди, а порывы ветра будут достигать 25 м/с. Днем "жара" ожидается до +12 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Начало недели в Украине - ветреное и влажное. 17 декабря Украина будет находиться среди атмосферных фронтов, поэтому ожидаются дожди, на северо-востоке с мокрым снегом", - рассказала она.

Кроме того, удержится сильный ветер, западного и северо-западного направлений, штормовые порывы будут достигать 17-22 м/с, местами до 25 м/с.

"Температура воздуха предполагается в течение дня в пределах +4...+9 градусов, на юге +7...+12 градусов, на северо-востоке 0...+4 градусов", - отметила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве во вторник будет ветрено, порывы до 15-20 м/с. Будет идти дождь. В течение дня температура воздуха составит +5...+7 градусов.