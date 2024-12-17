Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 17 декабря, в Украине будет ветрено и влажно, пройдут дожди, а порывы ветра будут достигать 25 м/с. Днем "жара" ожидается до +12 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Начало недели в Украине - ветреное и влажное. 17 декабря Украина будет находиться среди атмосферных фронтов, поэтому ожидаются дожди, на северо-востоке с мокрым снегом", - рассказала она.
Кроме того, удержится сильный ветер, западного и северо-западного направлений, штормовые порывы будут достигать 17-22 м/с, местами до 25 м/с.
"Температура воздуха предполагается в течение дня в пределах +4...+9 градусов, на юге +7...+12 градусов, на северо-востоке 0...+4 градусов", - отметила Диденко.
Погода в Киеве
В Киеве во вторник будет ветрено, порывы до 15-20 м/с. Будет идти дождь. В течение дня температура воздуха составит +5...+7 градусов.
Погода на ближайшие дни в Украине
18-19 декабря в Украине будет без существенных осадков, лишь на востоке и северо-востоке страны небольшой дождь и мокрый снег. Ветер ослабнет в четверг, температура воздуха снизится в воскресенье.
Температура ночью от +4...-3 градусов, 19 декабря на Левобережье местами до -7 градусов, днем 0...+8, на Прикарпатье и крайнем юге страны до +11 градусов.
Подробнее о погоде в Украине на текущую неделю - читайте в материале РБК-Украина.
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