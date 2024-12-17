Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 17 грудня, в Україні буде вітряно та волого, пройдуть дощі, а пориви вітру досягатимуть 25 м/с. Вдень "спека" очікується до +12 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Початок тижня в Україні - вітряний та вологий. 17 грудня Україна перебуватиме серед атмосферних фронтів, тому очікуються дощі, на північному сході з мокрим снігом", - розповіла вона.

Крім того, втримається сильний вітер, західного та північно-західного напрямків, штормові пориви досягатимуть 17-22 м/с, місцями до 25 м/с.

"Температура повітря передбачається протягом дня в межах +4...+9 градусів, на півдні +7...+12 градусів, на північному сході 0...+4 градусів", - зазначила Діденко.

Погода у Києві

У Києві у вівторок буде вітряно, пориви до 15-20 м/с. Йтиме дощ. Впродовж дня температура повітря становитиме +5...+7 градусів.