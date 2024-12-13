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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Пятница 13 декабря 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 13 декабря в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 13 декабря, в Украине ожидается снег. Максимально температура упадет до 10° мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями.

Ночью в большинстве областей, днем на востоке и юго-востоке страны небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме запада, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза; днем 1-6° мороза, в южной части и на Закарпатье около 0°; на высокогорье Карпат ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков.

На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза, в Киеве ночью 5-7° мороза, днем 2-4° мороза.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 13 декабря (facebook.com)

Погода в первую декаду декабря

В течение первой декады декабря в Украине погодные условия, как и в предыдущий период, были типичными для начала зимы - наблюдались густые туманы, гололед, гололедица, снег, мокрый снег, дожди, морось и неоднократное образование и разрушение снежного покрова в северо-западной части страны.

Почва оставалась талой. Преобладала облачная, почти без солнечного сияния, погода с температурами воздуха близкими или несколько выше нормы.

Атмосферные фронты обусловили в западных и центральных областях значительные осадки, на остальной территории - умеренные, в южных и западных областях местами отмечался сильный порывистый ветер.

По наблюдениям агрометеорологов на большинстве площадей озимые культуры находились в состоянии зимнего покоя, угрожающих явлений для перезимовки озимых и плодовых культур не наблюдалось.

Напомним, что согласно общему прогнозу на декабрь 2024, в первый месяц зимы средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, что близко к норме.

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