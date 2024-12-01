Снег и мороз: прогноз Укргидрометцентра на первый месяц зимы

В декабре 2024 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, что близко к норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра .

Таким образом, в ноябре будет на 5-6 градусов холоднее, чем в ноябре, в котором средняя температура составляет 1-8 градусов тепла.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-78 мм /в горных районах местами 81-105 мм/, что в пределах нормы.

"В большинстве областей образуется снежный покров, только на юге страны устанавливается не каждый год", - говорится в сообщении.

В декабре начинается метеорологическая зима – после перехода средней суточной температуры через 0 градусов в сторону снижения – в основном в первой декаде месяца, на юге страны во второй декаде декабря, отмечают климатологи.

Климатическая характеристика декабря

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха в декабре составляет 1-5 градусов мороза, в Закарпатье и на юге местами 0-6 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха – 24-32 градусов мороза, в восточных, северо-восточных и Черновицкой областях местами 33-35 градусов, в Прикарпатье до 38 градусов мороза, в Закарпатье и юге страны 17-23 градусов, на юге Крыма 10-19 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха – 10-18 градусов тепла, в Прикарпатье и на юге страны до 20 градусов, на юге Крыма до 25 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 30-66 мм, в Закарпатье, в Карпатах и на юге Крыма местами 76-139 мм.