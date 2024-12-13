Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 13 грудня, в Україні очікується сніг. Максимально температура впаде до 10° морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Температура вночі 3-8° морозу; вдень 1-6° морозу, у південній частині та на Закарпатті близько 0°; на високогір'ї Карпат вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу.

Вночі в більшості областей, вдень на сході та південному сході країни невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу, пориви 15-20 м/с.

Погода у першу декаду грудня

Упродовж першої декади грудня в Україні погодні умови, як і у попередній період, були типовими для початку зими - спостерігалися густі тумани, ожеледь, ожеледиця, сніг, мокрий сніг, дощі, мряка та неодноразове утворення і руйнування снігового покриву у північно-західній частині країни.

Ґрунт залишався талим. Переважала хмарна, майже без сонячного сяйва, погода із температурами повітря близькими або дещо вищими за норму.

Атмосферні фронти обумовили у західних та центральних областях значні опади, на решті території - помірні, у південних та західних областях місцями відмічався сильний поривчастий вітер.

За спостереженнями агрометеорологів на більшості площ озимі культури знаходилися у стані зимового спокою, загрозливих явищ для перезимівлі озимих та плодових культур не спостерігалося.

Нагадаємо, що згідно із загальним прогнозом на грудень 2024 року, у перший місяць зими середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла, що близько до норми.

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