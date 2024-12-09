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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Понедельник 09 декабря 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики дали прогноз в Украине на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 9 декабря, в Украине ощутимо потеплеет. Но єто не значит, что осадков не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно. Ночью в западных областях, днем на Правобережье страны и в Крыму умеренные, в юго-западной части местами значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом.

На остальной территории без осадков. В Карпатах и на северо-востоке страны на дорогах местами гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла, в Крыму 11-16°.

Погода в Киеве и области

Облачно. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью и днем 1-3° тепла.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 9 декабря (facebook.com/UkrHMC)

Шторм "Бора" в Греции

Шторм "Бора" на острове Родос в Греции был обусловлен комбинацией нескольких метеорологических факторов. Основной причиной стали активные циклонические системы в Эгейском море, которые взаимодействовали с холодным воздухом, поступавшим с Балканского полуострова.

Такая конфигурация способствовала образованию сильных конвективных облаков, которые приносили длительные и интенсивные ливни. Важную роль в усилении осадков сыграла орография региона.

Горный рельеф Родоса вызвал дополнительное поднятие влажного воздуха, что усилило выпадение дождей. За 12 часов на Родосе выпало более 170 мм осадков, что соответствует двум месячным нормам для этого региона.

Интенсивность осадков повысилась из-за разницы температур между теплыми водами Эгейского моря и холодным воздухом, что создало значительный градиент давления и способствовало быстрому развитию циклона.

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