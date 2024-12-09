Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 9 декабря, в Украине ощутимо потеплеет. Но єто не значит, что осадков не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Облачно. Ночью в западных областях, днем на Правобережье страны и в Крыму умеренные, в юго-западной части местами значительные дожди, в Карпатах с мокрым снегом.

На остальной территории без осадков. В Карпатах и на северо-востоке страны на дорогах местами гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла, в Крыму 11-16°.

Погода в Киеве и области

Облачно. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью и днем 1-3° тепла.

Погода в Украине 9 декабря (facebook.com/UkrHMC)