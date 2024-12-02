Грецию накрыл шторм "Бора": в стране есть жертвы и масштабные разрушения (фото)
В течение выходных шторм "Бора" охватил Грецию, нанеся серьезный ущерб островам Родос и Лемнос, а также материковым регионам. По данным Греческой национальной метеорологической службы, последствия стихии будут продолжаться до вторника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC и To Vima International Edition.
Шторм "Бора" уже имеет серьезные последствия для Греции. Ненастье продолжает нести опасность для страны и до вторника ее последствия распространятся на северные регионы Эгейского моря, Центральную Македонию и Фессалию.
Разрушение на Родосе
Остров Родос, популярный среди туристов, пострадал от интенсивного ливня за всю свою историю: за 12 часов выпало осадков, эквивалентных трем месяцам дождей, или около 324 тонн. Улицы превратились в бурные реки, затоплены дома, разные заведения общественного пользования, а один из мостов обрушился.
Больше всего пострадал регион Ялисос между городом Родос и международным аэропортом. Политическое руководство острова заявило о намерении объявить чрезвычайное положение и призвало жителей оставаться дома, чтобы позволить спасателям расчистить дороги. Школы остаются закрытыми, а власти обеспечивают водоснабжение в районах, где оно было нарушено.
Шторм "Бора" в Греции (фото - Getty Images)
Погибшие на Лемносе
Шторм также нанес значительный ущерб острову Лемнос, где затопление разрушило дороги и здания. В селе Контиас погиб 70-летний мужчина, который упал, убирая дом после подтопления. Также обнаружено тело 57-летнего фермера, которого унесло течением, когда он пытался освободить свой автомобиль, застрявший в потоке грязи.
Жителей Контиаса попросили эвакуироваться из-за угрозы переполнения местной дамбы.
Шторм "Бора" в Греции (фото - Getty Images)
Последствия для Салоник и других регионов
В Салониках штормовые ветры со скоростью более 80 км/ч повредили электросети, повлекшие перебои с энергоснабжением и задержки на железнодорожном маршруте Салоники-Афины. Из-за непогоды в порту Салоник два грузовых судна столкнулись, получив серьезные повреждения.
Метеорологи предупреждают о дальнейших опасных погодных явлениях в регионах Киклады и Додеканес, где школы остаются закрытыми. Остров Родос готовится к новой волне непогоды, а из Афин прибывают дополнительные спасатели для борьбы с последствиями стихии.
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