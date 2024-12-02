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Грецию накрыл шторм "Бора": в стране есть жертвы и масштабные разрушения (фото)

Понедельник 02 декабря 2024 17:21
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Грецию накрыл шторм "Бора": в стране есть жертвы и масштабные разрушения (фото) Фото: Шторм "Бора" в Греции (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В течение выходных шторм "Бора" охватил Грецию, нанеся серьезный ущерб островам Родос и Лемнос, а также материковым регионам. По данным Греческой национальной метеорологической службы, последствия стихии будут продолжаться до вторника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC и To Vima International Edition.

Шторм "Бора" уже имеет серьезные последствия для Греции. Ненастье продолжает нести опасность для страны и до вторника ее последствия распространятся на северные регионы Эгейского моря, Центральную Македонию и Фессалию.

Разрушение на Родосе

Остров Родос, популярный среди туристов, пострадал от интенсивного ливня за всю свою историю: за 12 часов выпало осадков, эквивалентных трем месяцам дождей, или около 324 тонн. Улицы превратились в бурные реки, затоплены дома, разные заведения общественного пользования, а один из мостов обрушился.

Больше всего пострадал регион Ялисос между городом Родос и международным аэропортом. Политическое руководство острова заявило о намерении объявить чрезвычайное положение и призвало жителей оставаться дома, чтобы позволить спасателям расчистить дороги. Школы остаются закрытыми, а власти обеспечивают водоснабжение в районах, где оно было нарушено.

Грецию накрыл шторм &quot;Бора&quot;: в стране есть жертвы и масштабные разрушения (фото)Шторм "Бора" в Греции (фото - Getty Images)

Погибшие на Лемносе

Шторм также нанес значительный ущерб острову Лемнос, где затопление разрушило дороги и здания. В селе Контиас погиб 70-летний мужчина, который упал, убирая дом после подтопления. Также обнаружено тело 57-летнего фермера, которого унесло течением, когда он пытался освободить свой автомобиль, застрявший в потоке грязи.

Жителей Контиаса попросили эвакуироваться из-за угрозы переполнения местной дамбы.

Грецию накрыл шторм &quot;Бора&quot;: в стране есть жертвы и масштабные разрушения (фото)Шторм "Бора" в Греции (фото - Getty Images)

Последствия для Салоник и других регионов

В Салониках штормовые ветры со скоростью более 80 км/ч повредили электросети, повлекшие перебои с энергоснабжением и задержки на железнодорожном маршруте Салоники-Афины. Из-за непогоды в порту Салоник два грузовых судна столкнулись, получив серьезные повреждения.

Метеорологи предупреждают о дальнейших опасных погодных явлениях в регионах Киклады и Додеканес, где школы остаются закрытыми. Остров Родос готовится к новой волне непогоды, а из Афин прибывают дополнительные спасатели для борьбы с последствиями стихии.

Ранее РБК-Украина писало, что сильные снегопады и метели в конце ноября 2024 года обрушились на Турцию. Они фактически парализовали жизнь в ряде регионов. В не менее 24 провинциях было приостановлено обучение, а дороги в некоторых населенных пунктах стали непроходимыми из-за снежных заносов.

Также мы писали, что 23-24 ноября Великобритания оказалась под влиянием шторма Берт, который принес значительные осадки и мощные ветры. Ненастье повлекло за собой значительные разрушения в стране.

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