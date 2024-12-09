Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 9 грудня, в Україні відчутно потеплішає. Але це не означає, що опадів не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Хмарно. Вночі у західних областях, вдень на Правобережжі країни та в Криму помірні, в південно-західній частині місцями значні дощі, в Карпатах з мокрим снігом.

На решті території без опадів. У Карпатах та на північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла, в Криму 11-16°.

Погода у Києві та області

Хмарно. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер східний, 7-12 м/с

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі та вдень 1-3° тепла.

Погода в Україні 9 грудня (facebook.com/UkrHMC)