Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 9 грудня, в Україні відчутно потеплішає. Але це не означає, що опадів не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Хмарно. Вночі у західних областях, вдень на Правобережжі країни та в Криму помірні, в південно-західній частині місцями значні дощі, в Карпатах з мокрим снігом.
На решті території без опадів. У Карпатах та на північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла, в Криму 11-16°.
Погода у Києві та області
Хмарно. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер східний, 7-12 м/с
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі та вдень 1-3° тепла.
Погода в Україні 9 грудня (facebook.com/UkrHMC)
Шторм "Бора" у Греції
Шторм "Бора" на острові Родос у Греції був обумовлений комбінацією кількох метеорологічних факторів. Основною причиною стали активні циклонічні системи в Егейському морі, які взаємодіяли з холодним повітрям, що надходило з Балканського півострова.
Така конфігурація сприяла утворенню сильних конвективних хмар, які приносили тривалі та інтенсивні зливи. Важливу роль у посиленні опадів відіграла орографія регіону.
Гірський рельєф Родосу спричинив додаткове підняття вологого повітря, що посилило випадання дощів. За 12 годин на Родосі випало понад 170 мм опадів, що відповідає двом місячним нормам для цього регіону.
Інтенсивність опадів підвищилася через різницю температур між теплими водами Егейського моря та холодним повітрям, що створило значний градієнт тиску та сприяло швидкому розвитку циклону.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.