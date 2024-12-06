Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 6 декабря, в день Святого Николая, в Украине без осадков не обойдется. На части территории ожидается настоящая зима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Облачно. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве в течение суток 0-2° мороза.

Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла (в южной части днем 2-7° тепла). В Карпатах небольшой снег; температура ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.

В Закарпатской, восточных, большинстве центральных и северных областей местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Облачно. Ночью на Левобережье, днем в Украине, кроме большинства западных областей, небольшой мокрый снег и дождь.

Погода в декабре в Украине

Метеорологическая зима в Украине начинается в декабре. После перехода средней суточной температуры через 0° в сторону понижения.

Это обычно происходит в первой декаде месяца (на юге страны - во второй декаде). Согласно предварительным расчетам синоптиков, в декабре погода в Украине ожидается в целом в пределах нормы.

При этом синоптики сильных морозов в Украине не ожидают, хотя вторая декада декабря будет с более динамичными синоптическими процессами. Что касается зимы в целом, то она может быть не слишком суровой.

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