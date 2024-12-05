Стоит ли украинцам ждать сильных морозов в середине декабря: ответ синоптика
Согласно предварительным расчетам синоптиков, в декабре погода в Украине ожидается в целом в пределах нормы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию спикера Украинского гидрометеорологического центра Наталии Птухи, обнародованную во время брифинга.
Какой может быть погода во второй декаде декабря
Эксперт рассказала, что согласно текущей ситуации, первая декада декабря в Украине - в пределах нормы.
"Но поскольку территория Украины у нас большая, есть предпосылки, что во второй декаде - с прохождением циклонов с юго-запада - могут быть определенные повышения в южных регионах", - уточнила она.
Речь идет о том, что температурные показатели в южных регионах в этот период могут быть немного выше.
"Но я всегда подчеркиваю, что у нас - сезонная страна. Поэтому совершенно не стоит исключать, что могут быть затоки холода... Это зима, в принципе", - напомнила синоптик.
Птуха рассказала также, что сейчас многие ученые следят за так называемым полярным вихрем (стратосферными воздушными потоками, которые циркулируют над Арктикой и Антарктикой в течение зимних месяцев, задерживая холодный воздух над полюсами).
"Иногда такое случается, что если этот вихрь слабеет, то могут быть провалы холода и на территорию Европы... Пока таких окончательных прогнозов нет. Но, конечно, ученые и синоптики следят", - объяснила она.
В то же время представитель Укргидрометцентра отметила, что по состоянию на данный момент синоптики такого не ожидают.
"На сильные морозы не рассчитываем... Единственное, что мы можем сказать, что вторая декада декабря будет с более динамичными синоптическими процессами. То есть сейчас у нас такой застой, спокойствие. А вот во второй декаде уже будут более активно атмосферные фронты поступать", - рассказала эксперт.
Она заметила, что они, конечно, "будут чередоваться и со спокойной погодой".
"Но в целом будет уже и больше осадков, и определенное усиление ветра, конечно, во время прохождения фронта... Поэтому нужно уже готовиться к таким зимним проявлениям погоды", - подчеркнула синоптик.
В заключение она уточнила, что кое-где может быть гололедица. Однако все будет зависеть от региона и температуры воздуха.
"То есть если будет плюс, то это, конечно, будет дождь. Если будет минус (это преимущественно запад и север страны), то там может и снежный покров образовываться... Поэтому нужно следить за всеми предупреждениями от Украинского гидрометцентра", - подытожила Птуха.
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