Стоит ли украинцам ждать сильных морозов в середине декабря: ответ синоптика

Согласно предварительным расчетам синоптиков, в декабре погода в Украине ожидается в целом в пределах нормы .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию спикера Украинского гидрометеорологического центра Наталии Птухи, обнародованную во время брифинга .

Какой может быть погода во второй декаде декабря

Эксперт рассказала, что согласно текущей ситуации, первая декада декабря в Украине - в пределах нормы.

"Но поскольку территория Украины у нас большая, есть предпосылки, что во второй декаде - с прохождением циклонов с юго-запада - могут быть определенные повышения в южных регионах", - уточнила она.

Речь идет о том, что температурные показатели в южных регионах в этот период могут быть немного выше.

"Но я всегда подчеркиваю, что у нас - сезонная страна. Поэтому совершенно не стоит исключать, что могут быть затоки холода... Это зима, в принципе", - напомнила синоптик.

Птуха рассказала также, что сейчас многие ученые следят за так называемым полярным вихрем (стратосферными воздушными потоками, которые циркулируют над Арктикой и Антарктикой в течение зимних месяцев, задерживая холодный воздух над полюсами).

"Иногда такое случается, что если этот вихрь слабеет, то могут быть провалы холода и на территорию Европы... Пока таких окончательных прогнозов нет. Но, конечно, ученые и синоптики следят", - объяснила она.

В то же время представитель Укргидрометцентра отметила, что по состоянию на данный момент синоптики такого не ожидают.

"На сильные морозы не рассчитываем... Единственное, что мы можем сказать, что вторая декада декабря будет с более динамичными синоптическими процессами. То есть сейчас у нас такой застой, спокойствие. А вот во второй декаде уже будут более активно атмосферные фронты поступать", - рассказала эксперт.

Она заметила, что они, конечно, "будут чередоваться и со спокойной погодой".

"Но в целом будет уже и больше осадков, и определенное усиление ветра, конечно, во время прохождения фронта... Поэтому нужно уже готовиться к таким зимним проявлениям погоды", - подчеркнула синоптик.

В заключение она уточнила, что кое-где может быть гололедица. Однако все будет зависеть от региона и температуры воздуха.

"То есть если будет плюс, то это, конечно, будет дождь. Если будет минус (это преимущественно запад и север страны), то там может и снежный покров образовываться... Поэтому нужно следить за всеми предупреждениями от Украинского гидрометцентра", - подытожила Птуха.