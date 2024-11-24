Ждать потепления? Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине
Снега и дождей в Украине на новой рабочей неделе станет меньше. Но не стоит ждать, что температура "поползет" вверх - зима продолжит брать свое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Понедельник, 25 ноября
В понедельник, 25 ноября, в Украине будет без снега и дождей. При этом, несмотря на отсутствие осадков, повсеместно похолодает.
Ночью холоднее всего будет в Черниговской и Сумской областях, до -7 градусов. Кроме того, морозно будет и в Черкасской, Кировоградской областях, до -5 градусов. "Минус" ночью удержится даже на юге. Удивительно, но теплее всего ночью будет на западе, в пределах -1...+1 градусов.
Днем "минус" в пределах все тех же -1...+1 градусов удержится в большинстве областей. До "плюсов" днем температура поднимется на юге, западе, в Запорожской области в пределах до +4 градусов. Теплее всего днем будет во Львовской и Волынской областях, до +5. Также "плюс" покажется и в Донецкой области - 0...+2 градусов.
В Киеве будет без осадков, ночью -4...-6, днем -1...+1 градусов.
Вторник, 26 ноября
Во вторник, 26 ноября, в Украину придут осадки. Снег с дождем вероятен в трех областях:
- на Закарпатье;
- в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
Холоднее всего ночью будет в Черниговской и в Сумской областях, до -7 градусов и в Киеве - до -6 градусов. "Минус" в пределах -5 покажут термоментры в Черкасской и Кировоградской областях. Ночной мороз вероятен и на юге.
Днем максимальные +5 ожидаются во Львовской области, даже на юге будет днем до +4 градусов. Холоднее всего днем будет на севере, в Черниговской и Сумской областях, до -3.
В Киеве погода удержится такая, как и днем ранее: будет без осадков, ночью -4...-6, днем -1...+1 градусов.
Среда, 27 ноября
В среду, 27 ноября, снега в Украине станет еще больше. Он выпадет на западе, в Донецкой, Харьковской и Луганской областях. Снег с дождем пройдет в Житомирской, Киеве, Киевской, Сумской и Черниговской областях.
Холоднее всего ночью будет в Черниговской области, до -7 градусов, в Киеве и в Киевской области также ожидается ощутимый мороз, до -6, а в Сумской - до -5 градусов. Теплее всего ночью будет на западе в пределах 0....+2 градусов - во Львовской, Тернопольской, Ровенской, Волынской областях.
Днем теплее всего будет во Львовской на равне с Одесской областью, до +7. Также в некоторых западных регионах (Прикарпатье, Тернопольская, Ровенская, Волынская области) максимально температура поднимется до +6 градусов, как и в Херсонской области. Холоднее всего днем будет в Сумской и Харьковской областях, в пределах -1...+1. В Киеве днем пройдет мокрый снег, до +2.
Четверг, 28 ноября
В четверг, 28 ноября, в Украине немного потеплеет. Дожди пройдут во всех западных областях, а снег - в Харьковской, Луганской и Донецкой .
Из-за небольшого потепления, "плюсы" прорисуются даже ночью, на крайнем западе (в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской областях). Хотя даже на юге ночью будет минусовая температура.
Днем теплее всего будет во Львовской и Одесской областях, до +7 градусов. А холоднее всего днем будет тех же регионах, что и днем ранее - в Сумской и Харьковской областях, в пределах -1...+1. В Киеве без осадков, ночью до -3, днем до +2.
Пятница, 29 ноября
В пятницу, 29 ноября, часть Украины накроет дожди со снегом. Остальня часть - сухо и без осадков.
Днем температура удержится в предалах +4, +5 в зависимости от региона. Ночью вероянен "минус", до -3, хотя на юге все же ожидается местами, в большинстве регионов, плюсовая температура.
В Киеве без оспадков, ночью до -2, днем до +3.
Ноябрь 2024: какой была погода в первые две декады месяца
В первой декаде ноября на западе наблюдалась несколько холоднее погода, только в первые дни декады здесь было очень тепло как для начала ноября. В дальнейшем, из-за атмосферного фронта, погода изменилась - температура снизилась и отмечались сильные порывы ветра.
В большинстве дней средние суточные температуры воздуха были близкими к норме или несколько ниже ее. В наиболее холодные дни температура воздуха были ниже нормы на 4-5 градусов, в отдельных районах на западе - даже на 6-8 градусов. Из-за антициклона в течение декады было сухо, лишь в отдельных районах северо-восточных и Одесской областей прошли незначительные осадки.
3-5 ноября, а на юге - 8-10 ноября, произошел переход средней суточной температуры воздуха через +5 градусов в сторону похолодания, начался период "предзимья". Такие сроки окончания осени оказались близкими к средним многолетним показателям.
В большинстве дней второй декады ноября в Украине наблюдалась неустойчивая погода. Средняя суточная температура колебалась от показателей выше нормы до слабых ночных морозов. На востоке было тепло, средняя температура в этот период соответствовала началу ноября, на западе была несколько ниже нормы.
В последние дни второй декады из-за атмосферных фронтов погода ухудшилась - наблюдались осадки, иногда значительные, - дождь, мокрый снег и снег, порывы ветра до 15-23 м/с. Местами наблюдался гололед, гололедица и налипание мокрого снега.
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