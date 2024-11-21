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Похолодание набирает обороты. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Четверг 21 ноября 2024 07:00
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Похолодание набирает обороты. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 21 ноября, похолодание в Украине начнет набирать обороты. Ожидается серьезное ухудшение погоды с порывами ветра, гололедом и снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"21 ноября в западных областях ночью умеренный, днем ​​местами небольшой снег; температура ночью 0-5°, в Карпатах до 8° мороза, днем ​​около 0°. В Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях мокрый снег и дождь, ночью местами сильные осадки, налипание мокрого снега, температура ночью и днем ​​0-3° тепла", - говорится в сообщении.

На остальной территории умеренные, местами значительные дожди; температура ночью 5-10° тепла, в Крыму до 14°, днем ​​7-12°, на юго-востоке страны 13-18°. В западных, большинстве северных и Винницких областях на дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный (ночью на Левобережье южный), 7-12 м/с, в Украине кроме западных и большинства северных областей порывы 17-22 м/с.

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Облачно. Ночью сильный, днем ​​умеренный дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем ​​0-3° тепла. Погодные условия приведут к осложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта.

Похолодание набирает обороты. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 21 ноября (facebook.com/UkrHMC)

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