Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Похолодание в Украине

Как отмечают синоптики, похолодание в Украине уже "на носу". Такое резкое изменение погоды является традиционным.

Учитывая, что ранее синоптики, давая предварительный прогноз на конец осени в Украине, говорили, что в ноябре 2024 погода в Украине снизится на 5-7 градусов. Хотя зима в Украине может быть не слишком суровой.

Отметим, что похолодание в Украине в виде снега, налипания, метелей и сильного ветра проявится 21-23 ноября. Отметим, что холода пришли достаточно резко, ведь еще, например, 11 ноября в Украине было относительно тепло и без осадков.

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