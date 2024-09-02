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Четыре рекорда. Август 2024 попал сразу в несколько климатологических рейтингов

Понедельник 02 сентября 2024 17:15
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Четыре рекорда. Август 2024 попал сразу в несколько климатологических рейтингов Август 2024 года был жарким и сухим (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Жаркий август 2024 года принес украинцам ряд температурных рекордов и вошел в несколько климатологических рейтингов - на фоне погодных условий в Киеве.

РБК-Украина рассказывает, какой именно была погода в столице в течение августа этого года.

В какие рейтинги попал август 2024

Согласно информации Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в течение августа 2024 года в столице было зафиксировано четыре температурных рекорда. Они пришлись на период с 25 по 27 августа.

В целом отмечается, что погодные условия в Киеве в прошлом месяце были жаркими и сухими.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории, среднемесячная температура воздуха в августе в Киеве равнялась +23,1°С (что на 2,7°С выше климатической нормы).

Кроме того, август 2024 года занял третье место в рейтинге самых теплых.

"Самым жарким за время проведения наблюдений остается август 2010 года (24,6°С)", - отметили эксперты.

Вдобавок август этого года вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

"Осадков на проспекте Науки, 37 выпало 24 мм или 43% климатической нормы", - уточнили в обсерватории.

Сообщается также, что:

  • холоднее всего в столице было 14 августа (когда минимальная температура под утро снизилась до +13,4°С)
  • теплее всего в столице было 20 августа (когда максимальная температура после полудня достигла +35,5°С)

Четыре рекорда. Август 2024 попал сразу в несколько климатологических рейтинговЧетыре рекорда. Август 2024 попал сразу в несколько климатологических рейтингов

Средние дневные температуры августа 2024 года (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Какой погоды ждать украинцам в ближайшее время

Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, во вторник, 3 сентября, на территории нашей страны - переменная облачность.

В юго-восточной части, Харьковской области, днем - также в Кировоградской и Одесской областях местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.

На остальной территории - без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. На востоке страны днем местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура в Украине ожидается такой:

  • ночью - 15-20°С (в западных областях - 12-17°С)
  • днем - 26-31°С (в восточных областях - 23-28°С)

При этом в Карпатах температура воздуха ночью будет 9-14°С, а днем - 20-25°С.

Четыре рекорда. Август 2024 попал сразу в несколько климатологических рейтингов

Прогноз погоды на 3 сентября (карта: facebook.com/UkrHMC).

Кроме того, Гидрометцентр предупреждает украинцев о пожарной опасности в ближайшие дни в большинстве регионов.

"3-5 сентября в Украине, кроме большинства районов Одесской области и Крыма, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Четыре рекорда. Август 2024 попал сразу в несколько климатологических рейтингов

Пожарная опасность в Украине по состоянию на 5 сентября (карта: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, что ученые смоделировали "новый Эль-Ниньо", а также грозит ли этот климатический феномен человечеству.

Читайте также, как глобальное потепление может радикально изменить климат Европы.

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