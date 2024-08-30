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В Украине ожидается похолодание. Синоптик назвала дату

Украина, Пятница 30 августа 2024 13:30
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В Украине ожидается похолодание. Синоптик назвала дату Фото: в Украине похолодание ожидается с 3 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Уже на следующей неделе жара в Украине сменится похолоданием. Оно ожидается уже с 3 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Ощутимое снижение температуры воздуха - с 3 сентября", - рассказала она.

Погода на выходных в Украине

Что касается выходных, то по данным синоптика, август завершится жаркой и преимущественно сухой погодой.

"Температура воздуха в дневные часы составит +30...+34 градусов, разве что в южной части чуть ниже, +27...+30 градусов", - рассказала она.

Дожди, как рассказала Диденко, 31 августа и 1 сентября маловероятны, только в южной части местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

Погода в Киеве

В Киеве завершение августа и начало сентября будут очень теплыми, даже жаркими, +30...+32 градуса.

Погода в Украине

Европу ожидает необычно теплое начало сентября после лета с аномальной жарой и засухой на юго-востоке континента.

По данным синоптиков, в частности, погода в Украине в начале сентября 2024 существенно меняться не будет. Температура продолжит оставаться высокой, причем на юге даже до +35…+36 градусов.

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