В Украину возвращается жара до +40. Синоптик назвала дату пика
Через неделю Украину накроет новая волна жары. К середине августа температура может подняться аж до +40 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
По предварительным данным, в Украину через неделю, ориентировочно с 13-14 августа, вернется сильная жара.
"Температура воздуха может достигать +32...+37 градусов, кое-где выше", - рассказала синоптик.
По данным Диденко, на 15 августа прогнозируется до +40 градусов (см. карту - ред).
"Ослабление жары, по предварительным опять же прогнозам, с 19 августа", - констатировала она.
15 августа в Украине ожидается +40 градусов жары (t.me/PohodaNatalka)
Жара в Украине
Несколько недель назад в Украине довольно продолжительное время стояла жара. Тогда синоптики, прогнозируя небольшой ее спад, предупреждали, что "похолодание" будет недолгим.
Стоит отметить, что предыдущая волна жары стала по-настоящему рекордной. Например, в Киеве несколько дней подряд фиксировались максимумы температуры. Так, 17 июля максимальная температура воздуха в Киеве оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила +35,6 градусов тепла. Предыдущий рекордный показатель 2016 года был превышен на +0,2 градусов.
Добавим, что жара сказывалась негативно на ситуации в энергосистеме. Пришлось вводить графики отключенийй. Как только жара спала, энергетики отменили ограничения.
На данный момент энергетики не дают прогнозов, придется ли вернуться к графикам отключений света в Украине, если новая волна жары снова накроет страну.
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