Какой будет погода в августе: прогноз Укргидрометцентра на последний месяц лета

Синоптики ожидают, что средняя месячная температура в августе 2024 года будет в пределах 20-26 градусов, в Карпатах 17-19 градусов. Это на 2 градуса (на юго-востоке страны на 2,5 градуса) выше нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра .

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-77 мм, в Карпатах 94-116 мм, что в пределах нормы.

Климатическая характеристика августа

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха в августе составляет 18-24,8 градуса, в горных районах 16-19 градусов (на высокогорье Карпат 13 градусов тепла).

Абсолютный минимум температуры воздуха - 1-7 градусов тепла, на побережье морей 8-13 градусов тепла, в Карпатах, северных, восточных, Волынской и Запорожской областях местами 0-2 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 35,7-39,8 градуса, в южных, восточных, большинстве центральных, Тернопольской и Черниговской областях местами 40-42 градусов, в горных районах 30-36 градусов, на высокогорье Карпат 27-28 градусов.

Среднее месячное количество осадков составляет 30-97 мм, в Херсонской области и западных районах Крыма местами 24-28 мм, в Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах местами 104-120 мм.

Жара в Украине

Напомним, в июле в Киеве зафиксировано 13 температурных рекордов, поскольку в Украине наблюдалась очень жаркая погода.

По данным Укргидрометцентра, уникальность нынешней жары в Украине заключается в том, что она пришла в середине июля, тогда как в предыдущие годы максимальные температуры наблюдались в начале августа. В то же время в Укргидрометцентре не исключают еще одну волну жары в августе.