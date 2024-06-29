Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Необычные явления в Украине

В четверг, 27 июня, жители Сумы пожаловались на странные осадки, сопровождавшиеся плохим самочувствием. При этом изменения радиационного или химического фона не были зафиксированы.

А 13 июня в Киевской области заметили так называемые серебристые облака. Синоптики рассказали, что это явление.

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