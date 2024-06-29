UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 29 червня (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 29 червня, в Україні буде спекотно. Хоча у західних регіонах можливі дощі з грозами, аж до шквалів та граду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Мінлива хмарність.

Без опадів, лише вдень у більшості західних областей короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 27-32°, в Карпатах 22-27°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 27-32°; у Києві вдень 29-31°.

Погода в Україні 29 червня (facebook.com/UkrHMC)

Незвичні явища в Україні

У четвер, 27 червня, мешканці міста Суми поскаржилися на дивні опади, які супроводжувались поганим самопочуттям. При цьому, зміни радіаційного або хімічного фону не було зафіксовано.

А 13 червня в Київській області помітили так звані сріблясті хмари. Синоптики розповіли, що це за явище.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день