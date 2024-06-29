Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Незвичні явища в Україні

У четвер, 27 червня, мешканці міста Суми поскаржилися на дивні опади, які супроводжувались поганим самопочуттям. При цьому, зміни радіаційного або хімічного фону не було зафіксовано.

А 13 червня в Київській області помітили так звані сріблясті хмари. Синоптики розповіли, що це за явище.

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