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В Украине из-за непогоды без света остались больше полтысячи населенных пунктов

Украина, Воскресенье 23 июня 2024 11:38
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В Украине из-за непогоды без света остались больше полтысячи населенных пунктов Фото: в Украине из-за непогоды без света остались больше 500 населенных пунктов 23 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украину накрыли ливни и грозы. На 23 июня без света по этой причине остались более 500 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

"Утром (23 июня, - ред) из-за грозы остаются обесточенными более 500 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В частности, по данным энергетиков, 22 июня по этой причине произошли многочисленные отключения в сетях операторов систем распределения. В частности, во Львовской области отключались воздушные линии и подстанции облэнерго.

Также утром 23 июня грозовой фронт проходил через Черновицкую область. Выключалась воздушная линия и подстанции облэнерго. Обесточивались бытовые потребители, все заживлены.

"Из-за грозы сегодня утром в западном регионе отключилась высоковольтная воздушная линия оператора системы передачи. Ее включили в работу. Однако это отключение привело к перегрузке внутренних сечений электросети Украины. Чтобы не допустить системную аварию, применялось кратковременное экстренное отключение потребителей", - добавили в Минэнерго.

Непогода в Украине

Синоптики предупреждали о том, что 23 июня погода в Украине сильно испортится. Ливни с грозой возможны в ряде регионов, в том числе в Киеве. Причем, не исключены даже град и шквалы до 15-20 м/с.

Отметим, что отключения света в Украине 23 июня начнутся раньше. Так, изначально, еще 22 июня, энергетики определили для них промежуток времени с 19:00 до 23:00, но уже 23 июня скорректировали, продлив его, начиная с 11:00.

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