Дожди уйдут? Синоптики дали детальный прогноз на рабочую неделю в Украине

В начале недели в Украине будет дождить, но уже с середины - осадки немного угомонятся, а температура "перешагнет" +30 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Понедельник, 17 июня

В понедельник, 17 июня, обильные дожди с грозами возможны почти по всей территории Украины. Осадков не предполагается во всех южных регионах и в Запорожской области.

Ночью холоднее всего будет на западе +12…+15, в зависимости от региона. В центре ночью будет немного теплее, +14…+16. "Жарко", по сравнению с другими регионами, ночью будет на востоке +18...+20 градусов (Донецкая, Луганская области). На юге ночью максимальная температура +18, +19 градусов.

Днем на западе и севере будет +23...+25, +24...+26 градусов. Теплее всего будет на юге и крайнем востоке (Луганская область) - +25...+27 градусов.

В Киеве ночью без осадков, +15…+17. Днем - кратковременный дождь, +23...+25.

Погода в Украине 17 июня (meteo.gov.ua)

Вторник, 18 июня

Во вторник, 18 июня, на всей территории Украины осадков не ожидается. Но пасмурно будет повсеместно. Дожди с грозами возможны только:

в Донецкой, Луганской;

Харьковской;

Сумской, Черниговской;

в Полтавской областях.

Ночью температура воздуха немного увеличится, даже на западе будет максимально до +16, +17. Несмотря на осадки, в дождливых регионах все равно будет теплее, как ночью, так и днем. Местами ночью до +20 градусов.

Днем на западе выпадут рекордные +28 градусов, которые опрокинутся на другие регионы Украины. Максимально тепло будет на юге, до +31.

В Киеве без осадков и днем, и ночью. Ночные показатели будут держаться в рамках +17…+19, дневные – +26…+28.

Погода в Украине 18 июня (meteo.gov.ua)

Среда, 19 июня

В среду, 19 июня, в Украине будет облачно по всей территории, хотя ожидать осадков не стоит.

Ночью на западе и частично на севере следует ожидать не выше +16…+18. В целом ночью температура немного снизится. "Двадцатку" ночью пересекут показатели на юге, юго-востоке и востоке. Рекорд побьет Запорожская область – ночью до +24 градусов.

Днем даже на западе следует ожидать до +29, а в Черновицкой области – даже до +30. Максимальная жара накроет юг и юго-восток - +30...+31.

В Киеве ночью и днем ​​без осадков - до +19 и до +28 градусов соответственно.

Погода в Украине 19 июня (meteo.gov.ua)

Четверг, 20 июня

В четверг, 20 июня, в Украине облачно, возможны кратковременные дожди. Осадки с грозами следует ожидать в:

Донецкой, Луганской;

Запорожской, Днепропетровской;

Харьковской, Полтавской;

Сумской, Черниговской областях.

Ночью температура на западе будет держаться на уровне +14…+16 градусов, в Закарпатской, Черновицкой областях – до +17. Холоднее ночью будет на севере - Сумская, Черниговская области - +13..+15. А вот в центре ночью возможно до +20 градусов. Теплее всего ночью будет на юге и юго-востоке - +20...+22 градусов.

Днем комфортно тепло будет на западе, севере и в центре. А вот на юге, юго-востоке и востоке температура выйдет за +30. Максимально жарко будет в Херсонской и Николаевской областях, до +32 градусов.

В Киеве кратковременные дожди следует ожидать только ночью, днем ​​температура поднимется до +24, ночью до +17 градусов.

Погода в Украине 20 июня (meteo.gov.ua)

Пятница, 21 июня

В пятницу, 21 июня, на всей территории Украины будет облачно, но без осадков.

Ночью будет достаточно прохладно. К примеру, на западе ночью ожидается +11...+13 градусов, а в большинстве других регионов ночные температуры будут немного выше - +12...+14, +13...+15 в зависимости от региона. "Жарко" ночью, по сравнению с другими регионами, будет на юге и востоке - +17, +18 градусов.

Днем температура в большинстве регионов будет более комфортной. Холоднее всего будет в Сумской области - +21...+23 градусов. Жарко будет в Крыму и Херсонской области - до +30 градусов, а в Закарпатской области - до +31.

В Киеве также без осадков, ночью +13...+15, днем ​​+23...+25 градусов.

Погода в Украине 21 июня (meteo.gov.ua)