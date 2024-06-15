Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 15 июня, в Украине будут лить дожди, местами вероятны грозы и даже шквалы. Максимально температура поднимется до 29° тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Облачно с прояснениями. В Украине кроме западных областей, дожди, грозы, днем в южных, восточных и большинстве центральных областей в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на юго-востоке и востоке страны значительные дожди.
Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 19-24°, в восточных областях 25-29°.
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями. Возможен дождь, местами гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура днем 19-24°; в Киеве днем 21-23°.
Погода в Украине на 15 июня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Украине
Последние дни в Украине отмечается дождями. Так, 12 июня Киев накрыл ливень, часть улиц в некоторых районах затопило, а в Киевской области вводили аварийные отключения света. Синоптики уже констатировали - ливень в Киеве стал самым большим за 30 лет.
Но такая погода, по прогнозу синоптиков продлиться недолго. Детальнее по погоде на выходных в Украине и о том, когда в страну вернется жара - читайте в материале РБК-Украина.
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