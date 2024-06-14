Украину на выходных накроет циклон. Синоптик дала прогноз на весь уикэнд

Погода в Украине в выходные, 15-16 июня, будет определяться циклоном. Сухо будет только на западе, в Одесской и Винницкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Telegram .

Циклон будет крутиться и смещаться

Так, циклон с центром над югом Украины, по выходным, как говорит Диденко, будет "главным ньюсмейкером погоды" и в течение субботы-воскресения будет постепенно смещаться на восточные области.

"Циклон будет крутиться, выворачиваться на восток, а затем на север. Так что еще под его влияние попадут и северные области Украины", - рассказала она.

Где ждать дожди на выходных

Поэтому, по словам синоптика, кратковременные грозовые дожди, иногда даже сильные ливни, шквалы и град наиболее вероятны в южной части (кроме Одесской области), в восточных областях, а также коснется центра, кроме Винницкой области.

"И только западная часть, Одесская и Винницкая области окажутся под влиянием полосы высокого атмосферного давления Yogi 1 и Yogi 2 (см. на карте, - ред), поэтому здесь осадков не ожидается. Следовательно, в ближайшие выходные сухо и преимущественно солнечно будет на западе Украины, на Одесщине и Винницкой области. А на остальной нашей территории - дожди и периодические осадки", - добавила синоптик.

Одесская и Винницкая области окажутся под влиянием полосы высокого атмосферного давления Yogi 1 и Yogi 2 15-16 июня (t.me/PohodaNatalka)

Какими будут дневные температуры в Украине

В дневные часы предполагается в большинстве областей +20...+26 градусов, во время дождей, правда, ожидается снижение температуры, до +17...+19 градусов, в Луганской области +27...+30 градусов.

Прогноз для Киева

В Киеве 15-16 июня пройдут периодические дожди, местами с грозами. Максимальная температура воздуха в выходные будет невысокой, +20...+22 градуса, во время дождей понижение до +17...+20 градусов.

Погода с начала недели в Украине

С понедельника, с 17 июня, температура воздуха в Украине начнет повышаться, вернется жара. При этом, средняя месячная температура в июне 2024 прогнозируется в пределах 19-23 градусов, в горных районах 16-19 градусов тепла, что на 1,5-2 градуса выше нормы.

Добавим, что по прогнозам синоптиков, высокая температура воздуха ожидается в июле и первой половине августа, особенно на юге и юго-востоке страны. В этих же регионах и центральных областях страны возможен и дефицит осадков.