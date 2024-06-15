Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 15 червня, в Україні литимуть дощі, місцями можливі грози та навіть шквали. Максимально температура підніметься до 29° тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Хмарно з проясненнями. В Україні, крім західних областей, дощі, грози, вдень у південних, східних та більшості центральних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на південному сході та сході країни значні дощі.
Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 19-24°, у східних областях 25-29°.
Погода в Києві та області
Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура, вдень 19-24°; у Києві вдень 21-23°.
Погода в Україні на 15 червня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Україні
Останні дні в Україні відзначаються дощами. Так, 12 червня Київ накрила злива, частину вулиць у деяких районах затопило, а на Київщині вводили аварійні відключення світла. Синоптики вже констатували - злива в Києві стала найбільшою за 30 років.
Але така погода, за прогнозом синоптиків, триватиме недовго. Детальніше про погоду на вихідних в Україні та про те, коли до країни повернеться спека - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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