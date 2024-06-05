Синоптик дала прогноз на сегодня и до понедельника в Украине

Сегодня, 5 июня, в Украине местами ожидаются дожди с грозами, что уже стало своеобразной традицией последних дней. Температура максимально поднимется до +33.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"5 июня в Украине ожидается +25..+29 градусов, на востоке и юге до +30...+33 градусов, в западных областях будет ниже, +22...+25 градусов. Чуть зайдет свежий воздух в Харьковскую область", - рассказала она.

Кроме того, кратковременные дожди с грозами пройдут сегодня на западе, севере и северо-востоке.

"Возможны при грозах шквалы и град. На остальной территории Украины без существенных осадков, разве что локальные, "залетные", - отметила Диденко.

Погода в Киеве и на ближайшие дни

В Киеве 5 июня пройдут кратковременные дожди, грозы, во время грозы вероятно шквалистое усиление ветра и град.

В дальнейшем по неделе будет тепло или очень тепло, периодически дожди преимущественно на западе и севере, кое-где в центре. Наименьшая вероятность осадков, сухо и пожароопасно - на юге и востоке Украины.

С понедельника, с 10 июня, ощутимо снизится температура воздуха в западных, северных и большинстве центральных областей Украины.

Детальнее о погоде в Украине 5 июня - читайте в материале РБК-Украина.