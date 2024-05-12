Синоптики рассказали о погоде на рабочую неделю в Украине

Практически всю рабочую неделю Украину будут поливать дожди. К тому же, пятидневка, вероятно, окажется достаточно холодной, как для середины мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Понедельник, 13 мая

В понедельник, 13 мая, в Украине почти по всей территории пройдут небольшие дожди. Но будут и те регионы, которые осадки обойдут. А именно:

западные области (кроме Тернопольской);

Харьковская область.

Ночью температура будет "на минималках". Холоднее всего ночью будет на западе и севере, в пределах +3...+5 градусов. Такая же температура, например, будет регистрироваться в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой областях.

В центре ночью будет теплее - в пределах +4…+7 градусов в зависимости от региона. В большинстве южных регионов, кроме Одесской области, где ночные температуры будут в пределах +7…+9, ночью будет не больше +6…+8. Такие же цифры, как и на юге, будут ночью и на востоке.

Днем холоднее всего будет на севере - в Черниговской и Сумской областях в пределах +10…+12 градусов. На западе, невзирая на низкие ночные показатели, днем будет до +16...+18 градусов в зависимости от региона. На востоке и юге в большинстве областей +14…+15. Хотя в Крыму следует ожидать рекордные +19.

Что касается Киева, то ночью будет облачно с прояснениями, без осадков, +4...+6 градусов, а днем возможен небольшой дождь, +11...+13 градусов.

Погода в Украине 13 мая (meteo.gov.ua)

Вторник, 14 мая

Во вторник, 14 мая, дожди в Украине сместятся, остановившись только на юге и востоке. Кратковременные осадки пройдут:

на юге (Крым, Николаевская, Одесская, Херсонская области);

на востоке (Луганская, Харьковская, Донецкая области);

на юго-востоке (Днепропетровская и Запорожская области).

Ночью температура воздуха останется такой же, как и в понедельник, 13-го. Причем, сходство будет 1:1 за исключением Харьковской области, где ночью, вероятно, из-за дождей, ожидаются минимальные +3..+5 градусов.

Днем температура немного опуститься на несколько градусов по сравнению с предыдущим днем. На западе будет практически повсеместно до +15. Исключение - Закарпатская область, где воздух прогреется до +21. На севере будет чуть теплее - до +13..+14 градусов. На юге тоже максимально до +15, хотя в Одесской области вероятны и +16 градусов. В центре и на востоке тоже будет тепло, до +15. А в Донецкой и Луганской областях температура сравняется с "одесской", +16.

В Киеве ночью без осадков, +4...+6 градусов, а днем сухая погода сохранится, вероятны +13...+15 градусов.

Погода в Украине 14 мая (meteo.gov.ua)

Среда, 15 мая

В среду, 15 мая, погода будет сродни погоде в предыдущие дни. Ночные температуры среда "отхватит" от понедельника, 13 мая. А картина с осадками будет напоминать вторник, 14-е.

Так, ночью на запад вернутся все те же +3...+5 градусов с заходом, например, в Хмельницкую, Винницкую области. На севере и в Харьковской области будут такие же показатели. В центре ночью будет до +6, на востоке (Донецкая, Луганская области) до +9...+10 градусов, на юге ночью в пределах +6..+8, в Одесской области +7...+9 градусов.

Днем будет в большинстве регионов +13...+15 градусов, на востоке до +16 (за исключением Харьковской ообласти). На юге тоже будет холодно, до +13..+15 в Крыму, в Одесской и Николаевской областях до +17. Рекорды будет "бить" Закарпатье, где максимально ожидается до +21.

Что касается дождей, то кратковременные осадки вероятны 15 мая:

на юге (Крым, Херсонская область);

на востоке (Луганская и Донецкая области);

на юго-востоке (Днепропетровская и Запорожская области).

В Киеве ночью 15 мая осадков не ожидается, +4..+6 градусов, днем тоже будет сухо, +13...+15.

Погода в Украине 15 мая (meteo.gov.ua)

Четверг, 16 мая

В четверг, 16 мая, в Украине явно потеплеет и даже ночью. Причем, первенство по высоким "плюсам" заберут себе западные регионы. Здесь ночью будет в большинстве областей +5..+7, днем - +19...+21. На Закарпатье будет еще теплее - ночью +8..+10 градусов, днем +20..+22.

Интересно, что так тепло не будет даже на юге. Несмотря на ночные +8..+10, днем здесь будет +16..+18, хотя в Одесской области будет до +19. На востоке температурный режим будет подобен югу.

При этом кратковременные небольшие дожди вероятны местами по всей территории Украины, за исключением западных регионов.

В Киеве ночью будет без осадков, в пределах +5..+7 градусов, а днем все же возможны дожди, как и в большинстве регионов, +16..+18.

Погода в Украине 16 мая (meteo.gov.ua)

Пятница, 17 мая

В пятницу, 17 мая, тепло, которое придет в Украину днем ранее, сохранится. Причем, столбики поползут вверх не только на западе, но и по всей Украине. Ночью в большинстве областей будет +5..+7 градусов. Теплее будет на юге - ночью в пределах +8...+10 градусов и на крайнем востоке - до +9.

Днем температура будет более однородной. На западе будет +19..+21 градусов (на Закарпатье - до +22), на юге - +20...+21 в зависимости от региона, в центре и на востоке до +21, местами - до +22 градусов, в Донецкой области и в Крыму - до +20. Холоднее всего будет на севере (Черниговская, Сумская области) и на востоке (Харьковская область) - днем максимально +17...+19.

Осадки пройдут в следующих регионах:

на западе (Закарпатская область);

на юге (Крым и Херсонская область);

в центре (Полтавская область);

на юго-востоке (Запорожская и Днепропетровская области);

на севере (Сумская и Черниговская области);

на востоке (Харьковская, Донецкая, Луганская области).

В Киеве все сутки будет без осадков, ночью +5...+7, а днем - +20..+22 градусов.

Погода в Украине 17 мая (meteo.gov.ua)