Солнцем и не пахнет. Синоптики дали прогноз на рабочую неделю в Украине

Предстоящая рабочая неделя в Украине будет дождливой. Только ближе к ее концу вероятна сухая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Понедельник, 6 мая

В понедельник, 6 мая, в Украине местами пройдут дожди. Достаточно ощутимые осадки будут на западе, севере и в центре Украины, в том числе в Киеве и области. Без осадков будет на юге и востоке. Правда, облачность никто не отменял.

Из примечательного для первого дня недели - температура воздуха по всей Украине будет достаточно однородной. Средняя температура ночью будет варьироваться в пределах +8...+12 градусов.

А днем максимально до +25 градусов (в Николаевской области). Причем в большей части юга будет холоднее, чем в других регионах. Например, на севере днем (например, в Черниговской области) максимально температура поднимется до +24, когда как, например, в Одесской области днем только до +23.

Погода в Украине 6 мая (meteo.gov.ua)

Вторник, 7 мая

Во вторник, 7 мая, дождей ощутимо прибавиться. Они захватят еще большую часть центра, Одесскую область и доберутся до юго-востока, в Днепропетровскую область. Причем повсеместно дожди будут сопровождаться грозами. Также осадки вероятны и на востоке, а именно в Харьковской области.

Ночью будет еще теплее. А дневные температуры будут держаться в рамках +23...+25. Хотя на западе будет значительно холоднее - днем здесь максимально до +22 с переходом таких температур на часть центра. В Одесской области, вероятно, из-за дождя также будет максимально до +22 градусов.

Погода в Украине 7 мая (meteo.gov.ua)

Среда, 8 мая

В среду, 8 мая, дожди с центра и запада Украины перекачуют на восток и юг. Правда, осадки обойдут Одесскую область и Харьковский регион.

Ночью ощутимо похолодает на западе - в пределах +5...+7 тепла. Такой же температура ночью будет и в части центральных областей. На остальной части Украины ночью до +12 градусов.

Днем также будет холоднее, максимально до +19 на юге, на севере - до +14 градусов, на востоке - до +17, а на западе до +18, (но в большинстве западных областей до +15).

Погода в Украине 8 мая (meteo.gov.ua)

Четверг, 9 мая

В четверг, 9 мая дождей станет меньше. Они пройдут по краю, в части западных областей (Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская и Львовская) и накроют весь юг.

При этом местами температура днем на западе сравняется с югом, до +18 градусов. На востоке похолодает максимально днем до +14, такие же показатели будут и на севере.

Погода в Украине 9 мая (meteo.gov.ua)

Пятница, 10 мая

В пятницу, 10 мая, дождей не ожидается, но будет облачно.

Ночью практически повсеместно температура опуститься до +3...+5 градусов. Теплее ночью будет в Запорожской области, до +7 и, естественно на юге - +8...+11. Хотя и здесь будут исключения - Николаевская область в ночные часы прихватит "холодка", поэтому здесь будет +6...+8 градусов.

Днем температура будет более однородной, в пределах +16...+18. Теплее будет на юге, до +21 и местами на востоке, до +20 градусов (в Луганской области). Холоднее всего будет на севере - +14...+17 градусов в зависимости от региона.

Погода в Украине 10 мая (meteo.gov.ua)