Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Пасху, 5 мая. Естественно, без дождей не обойдется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Ветер, по данным синоптиков, будет северо-восточным с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

"Без осадков, днем в северной части, Закарпатье и Карпатах местами небольшой кратковременный дождь, гроза", - говорится в сообщении.

Погода в Украине с понедельника

С 8 мая в Украину придет похолодание. В последующие дни, особенно в ночь на 9 и 10 мая, в частности, на севере, западе и в центральных областях даже возможны заморозки.

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