Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на Великдень, 5 травня. Звичайно, без дощів не обійдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

"Без опадів, вдень у північній частині, на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, гроза", - йдеться у повідомленні.

Вітер, за даними синоптиків, буде північно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 17-22° тепла, у західних областях до 25°.